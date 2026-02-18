Масл МП моб
🔴 Вебинар: Блокировки счета по 115-ФЗ — новые правила для бухгалтера →
АУСН

ФНС: как после перехода на АУСН учитывать авансы, полученные при ОСНО

На дату перехода на автоУСН включают суммы оплаты по длящимся договорам, не учтенные при расчете налога на прибыль.

Компания перешла с ОСНО на АУСН. Как занести в ЛК автоУСН в качестве доходов сумму авансов по состоянию на 1 января 2026 года, в счет которых на ОСНО не были произведены отгрузки, спросил налогоплательщик в чате ФНС.

Организации, которые до перехода на АУСН при расчете налога на прибыль использовали метод начисления, при переходе на автоУСН выполняют следующие правила: на дату перехода на АУСН в налоговую базу включают суммы, не учтенные при расчете налога на прибыль, полученные до перехода на спецрежим в оплату по договорам, которые исполняют после перехода на АУСН (ч. 1 ст. 16 закона 17-ФЗ), пояснили налоговики.

Об особенностях работы на АУСН с 2026 года читайте и спрашивайте на форуме «Клерка».

Автор

DataDoc
Ведение документооборота

Как помогли юристу избавиться от десятков папок на рабочем столе и сократили время работы с документами в 12 раз 

Рассказываем, как одно рабочее пространство в конструкторе документов DataDoc помогло юридическому консультанту автоматизировать документооборот сразу в трех компаниях и высвободить свое рабочее время из операционной рутины.

Как помогли юристу избавиться от десятков папок на рабочем столе и сократили время работы с документами в 12 раз 

Начать дискуссию

ГлавнаяМасленица!