Где в ЕФС-1 при приеме сотрудника указать неполное время работы по совместительству

Сведения о неполном дне указывают на основном месте работы, а при совместительстве – только код трудового договора.

В нашем телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера» (КУБ) спросили: где в ЕФС-1 отобразить, что сотрудника принимают на 0,5 ставки и это не основное его место работы.

Сведения о совместительстве указывают кодом в графе 5 подраздела 1.1 (наименование должности), ответили в КУБе. Если трудовой договор бессрочный – код 1. Сведения о неполном дне или неделе не указывают, так как у совместителя это в любом случае очевидно.

Если принимают на 0,5 ставки на основное место работы, то данные отражают в графе 6 (код выполняемой функции) — проставляют код «НЕПД», добавили в чате.

Даже если Телеграм не работает, оставайтесь на связи с коллегами — присоединяйтесь к чату бухгалтеров в MAX.