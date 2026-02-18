Назвали профессию с самой большой зарплатой на удаленке
Вакансия логиста стала лидером по размеру зарплатного предложения среди позиций с возможностью работы из дома в 2025 году, сообщает Авито Работа.
Средняя предлагаемая зарплата составила 108 722 руб. и выросла за год на 39%.
На втором месте по уровню средней предлагаемой зарплаты при работе из дома – профессия инженера — 91 362 рубля. Рост за год ставил 25%
«Рост средних зарплатных предложений для вакансий с возможностью работы из дома в технических и проектных сферах в первую очередь связан с желанием работодателей расширить географию найма через удаленный формат. Таким образом компании стремятся повышать конкурентоспособность предложений, привлекая лучших специалистов вне зависимости от их локации», — считает руководитель операций и развития бизнеса Авито Работы Кирилл Пшеничных.
При этом число резюме соискателей, которые ищут работу из дома, за год выросло на 57%.
Начать дискуссию