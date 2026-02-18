Больше половины управленцев считают, что дефицит кадров сохранится

В сфере управления больше всего требуются коммерческие и финансовые директоры.

53% топ-менеджеров считают, что кадровый голод в 2026 году сохранится.

Такие данные получила Ассоциация менеджеров.

«По мнению опрошенных управленцев, несмотря на активные усилия HR-подразделений, радикального снижения дефицита кадров в текущем году ожидать не стоит. Большинство респондентов (53%) уверены, что кадровый голод останется на текущем уровне», — сказано в сообщении.

16% респондентов считают вероятность снижения крайне низкой, 8% допускают лишь частичное улучшение. Верят, что ситуация улучшится, 23% руководителей.

В сегменте управленческих профессий кадровый дефицит выражен неоднородно. Самые востребованные специалисты – это коммерческие директоры, считают 62% участников опроса. На втором месте — финансовый директор (46%), директор по IT, кибербезопасности и цифровой трансформации (39%), затем руководители направлений развития, маркетинга и продаж (по 38%). 8% отметили спрос на директоров по закупкам, 4% — по логистике.

Доход от 5 млн рублей в год имеют 27% топ-менеджеров, еще 44% — от 5 до 10 млн. У 18% управленцев доход находится в диапазоне от 11 до 20 млн рублей, у 8% — от 21 до 30 млн, у 3% — от 31 до 45 млн.

48% опрошенных считают, что уровень зарплат останется примерно на том же уровне, с небольшими колебаниями в ближайшие 1-3 года.

26% ожидают рост доходов в высокотехнологичных секторах экономики. Еще 17% опрошенных верят в общее повышение зарплат топ менеджеров, а 9% считают, что зарплаты топ-менеджеров снизятся.

В исследовании участвовали топ-менеджеры и руководители функциональных направлений более 150 российских компаний.