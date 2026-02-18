Центробанк будет публиковать рэнкинг банков по хищениям дропперов
Банк России подготовил рэнкинг банков по дропперам, куда включил:
показатели по объему похищенных средств;
число дропперов в общей базе клиентов.
Информацию планируют публиковать для всех.
«Получился очень наглядный срез того, как на самом деле банки борются с дропперами», — сказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
Также она добавила, что в 2025 году были разработаны серьезные меры против дропперов, но злоумышленники постоянно ищут в банковской системе слабые места.
Регулятор даст банкам некоторое время на исправление ошибок. В рэнкинге не будут показывать сами уязвимости, в нем появятся только итоговые данные.
