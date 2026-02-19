Кабмин поможет Почте России нарастить доходы

Чтобы у Почты России были новые стабильные источники дохода, Правительство собирается создать равные условия для всех участников рынка доставки товаров.

Министр цифрового развития Максут Шадаев рассказал о правительственном законопроекте, который обеспечит Почте России стабильные и новые источники доходов.

«Правительством подготовлен законопроект. В нем достаточно большое количество мер, больше десяти, которые все-таки, в нашем понимании, должны обеспечить самое главное — стабильные новые источники генерации доходов для "Почты"», — сказал Шадаев.

Также он добавил, что в проекте будет новая линия разграничений с маркетплейсами и существующими службами доставки, которые работают без почтовой лицензии.

Изменения приведут к тому, что на существующем рынке доставки товаров будут равные условия, в том числе у маркетплейсов.