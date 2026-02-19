Масленица общ моб
🔴 Вебинар: Блокировки счета по 115-ФЗ — новые правила для бухгалтера →
Государственные ведомства

Кабмин поможет Почте России нарастить доходы

Чтобы у Почты России были новые стабильные источники дохода, Правительство собирается создать равные условия для всех участников рынка доставки товаров.

Министр цифрового развития Максут Шадаев рассказал о правительственном законопроекте, который обеспечит Почте России стабильные и новые источники доходов.

«Правительством подготовлен законопроект. В нем достаточно большое количество мер, больше десяти, которые все-таки, в нашем понимании, должны обеспечить самое главное — стабильные новые источники генерации доходов для "Почты"», — сказал Шадаев.

Также он добавил, что в проекте будет новая линия разграничений с маркетплейсами и существующими службами доставки, которые работают без почтовой лицензии.

Изменения приведут к тому, что на существующем рынке доставки товаров будут равные условия, в том числе у маркетплейсов.

Автор

Комментарии

7
  • B
    bogdanovv

    этой гнилой структуре уже никогда ничего не поможет

  • С
    Светлана

    Незаменимые почтовые топ-менеджеры довели до разрухи почту, теперь государство в помощь почтовикам разрушит нормально работающий сервис маркетплейсов. Ну вот как же они любят засунуть свой жадный нос в то, что работает, обобрать и растащить. при этом ничего не создавая

ГлавнаяМасленица!