Кабмин поможет Почте России нарастить доходы
Чтобы у Почты России были новые стабильные источники дохода, Правительство собирается создать равные условия для всех участников рынка доставки товаров.
Министр цифрового развития Максут Шадаев рассказал о правительственном законопроекте, который обеспечит Почте России стабильные и новые источники доходов.
«Правительством подготовлен законопроект. В нем достаточно большое количество мер, больше десяти, которые все-таки, в нашем понимании, должны обеспечить самое главное — стабильные новые источники генерации доходов для "Почты"», — сказал Шадаев.
Также он добавил, что в проекте будет новая линия разграничений с маркетплейсами и существующими службами доставки, которые работают без почтовой лицензии.
Изменения приведут к тому, что на существующем рынке доставки товаров будут равные условия, в том числе у маркетплейсов.
этой гнилой структуре уже никогда ничего не поможет
но Почте - ровнее других?
Незаменимые почтовые топ-менеджеры довели до разрухи почту, теперь государство в помощь почтовикам разрушит нормально работающий сервис маркетплейсов. Ну вот как же они любят засунуть свой жадный нос в то, что работает, обобрать и растащить. при этом ничего не создавая