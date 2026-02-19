Глава УФНС Ростовской области Могила опроверг массовое закрытие ресторанов из-за налоговой реформы 2026

В регионе в 2025 году закрылось 743 ресторана, а в 2024 – 751.

Руководитель УФНС по Ростовской области Алексей Могила опроверг влияние налоговой реформы на деятельность предпринимателей в сфере общепита.

По его словам, заявления о «массовом закрытии ресторанов» не подтверждаются статистикой. Изменения носят «естественный рыночный характер, а переход на обновленные налоговые условия проходит поэтапно и без резких решений».

Также он назвал число организаций и ИП в сфере общепита.

«Если в 2023 году их было 16 386, то в 2024 – 18 170, а в 2025 уже 20 102. Прекратили свою деятельность в 2025 году всего 743 юрлица и ИП, тогда как годом ранее – 751», — пояснил Алексей Могила.

Бизнесу обеспечена возможность адаптации, сохранены специальные режимы и предусмотрены механизмы поддержки, добавил глава УФНС.