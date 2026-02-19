РСПП предлагает не вводить новые неналоговые платежи и сборы

Общественники просят смягчить50-процентное ограничение на перенос убытков прошлых лет.

Приоритетными направлениями взаимодействия бизнеса и властей на 2026 год станут:

необходимость ограничения ввода новых неналоговых платежей и сборов ;

корректировка федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ) по налогу на прибыль организаций;

продление адресных отсрочек по налогам и страховым взносам для пострадавших отраслей.

Об этом говорится в резолюции Налогового форума РСПП, который состоялся в рамках Недели российского бизнеса.

Необходимо выстраивать единую правовую основу установления неналоговых платежей и сборов, для которых должен действовать принцип экономической обоснованности, считают общественники.

Также они хотят предусмотреть «регуляторные барьеры и фильтры при введении любых новых неналоговых платежей и сборов».

Кроме того, приоритетом взаимодействия бизнеса и госорганов назвали «улучшение настроек ФИНВ в части увеличения лимита вычета, расширения отраслевого охвата применения ФИНВ, предоставления налогоплательщикам права снижать федеральную часть налога на прибыль до нуля».

РСПП планирует обсудить с властями смягчение режима 50%-го ограничения на перенос убытков прошлых лет.

«В качестве компромиссной меры предлагается рассмотреть возможность передачи убытков внутри группы компаний по аналогии с механизмом ФИНВ», — говорится в резолюции.

На 2026 год просят продлить адресные отсрочки или рассрочки платежей по налогам и страховым взносам для отдельных отраслей со снижением финансовой устойчивости.

Ранее мы сообщали, что Правительство может создать единый перечень неналоговых платежей — институт «обязательных публичных платежей».