Услуги оказаны в декабре, но оплачены в январе 2026: какая ставка НДС

Если услуги оказаны в 2025 году, применяется ставка НДС 20%.

Налогоплательщик получил в январе 2026 года счет-фактуру от оператора мобильной связи, где указана ставка НДС 20%. Оператор объясняет это тем, что услуги оказаны в декабре 2025.

Правильно ли это, спрашивает подписчик.

«Если услуги оказаны в 2025 году, например, в декабре, применяется ставка НДС 20%», — пояснили налоговики.

Это правило применяется, даже если оплата за них поступит в 2026 году – п. 1 ст. 167 НК.

