Курсы валют

💲 Курс доллара, евро и юаня на 19 февраля 2026 года

Банк России установил курс доллара США 76,2 рубля, евро стоит 90,3.

На 19 февраля 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 76,2 рубля, курс евро — 90,3.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 19 февраля 2026 года:

Валюта

Стоимость

Доллар США

76,1524 рубля

Евро

90,2683 рубля

Юань

11,0137 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 19 февраля 2026 года. Источник: ЦБ.

Согласно аналитике от БКС, на фоне роста дисконтов цены на нефть и продажи валюты из Фонда национального благосостояния рубль будет крепким, новый прогноз на конец 2026 года — 84,3 рублей за доллар США. Более крепкий рубль позволит не разгонять инфляцию, а Центробанк сможет продолжить цикл снижения ключевой ставки в первой половине 2026 года.

За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.

