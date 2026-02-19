💲 Курс доллара, евро и юаня на 19 февраля 2026 года

На 19 февраля 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 76,2 рубля, курс евро — 90,3.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 19 февраля 2026 года:

Валюта Стоимость Доллар США 76,1524 рубля Евро 90,2683 рубля Юань 11,0137 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 19 февраля 2026 года. Источник: ЦБ.

Согласно аналитике от БКС, на фоне роста дисконтов цены на нефть и продажи валюты из Фонда национального благосостояния рубль будет крепким, новый прогноз на конец 2026 года — 84,3 рублей за доллар США. Более крепкий рубль позволит не разгонять инфляцию, а Центробанк сможет продолжить цикл снижения ключевой ставки в первой половине 2026 года.

За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.