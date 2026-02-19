💲 Курс доллара, евро и юаня на 19 февраля 2026 года
Банк России установил курс доллара США 76,2 рубля, евро стоит 90,3.
На 19 февраля 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 76,2 рубля, курс евро — 90,3.
Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 19 февраля 2026 года:
Валюта
Стоимость
Доллар США
76,1524 рубля
Евро
90,2683 рубля
Юань
11,0137 рубля
Согласно аналитике от БКС, на фоне роста дисконтов цены на нефть и продажи валюты из Фонда национального благосостояния рубль будет крепким, новый прогноз на конец 2026 года — 84,3 рублей за доллар США. Более крепкий рубль позволит не разгонять инфляцию, а Центробанк сможет продолжить цикл снижения ключевой ставки в первой половине 2026 года.
