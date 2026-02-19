Депутат напомнил о штрафах за вывески на иностранном языке с 1 марта 2026. Если название зарегистрировано в Роспатенте – не накажут

Использовать иностранные языки не запрещено, но информация в первую очередь должна быть на русском.

Магазины, кафе и рестораны с 1 марта 2026 года должны перевести на русский язык все вывески и указатели. Кроме того, застройщики должны использовать в названиях жилых комплексов только кириллицу, напомнил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

За нарушение новых правил предусмотрен штраф до 40 тысяч рублей.

Депутат уточнил, что закон не запрещает использование иностранных языков, но информация для потребителей в первую очередь должна быть на русском. Иностранный текст может присутствовать только как дублирующий, второстепенный элемент.

Главная цель закона – обеспечить приоритет русского языка в информационном пространстве, пояснил он.

«Если на фасаде есть надпись на иностранном языке, например, "Café", рядом обязательно должно быть ее написание на русском "Кафе". При этом оба слова должны быть выполнены в едином стиле, цвете и размере. Русский текст не может быть мельче, бледнее или располагаться менее заметно, чем иностранный. Это касается и служебных надписей: слова "открыто", "закрыто", "вход", "выход", "распродажа" также должны быть на русском языке», — подчеркнул Кошелев.

Но эти нормы не распространяются на зарегистрированные товарные знаки и фирменные наименования: если бренд называется, например, «Super Cafe», и это название официально зарегистрировано в Роспатенте, его можно оставить на вывеске как есть.

Для застройщиков правила будут жестче: в рекламе и информации о ЖК названия должны быть только на кириллице. Иностранные названия придется транслитерировать — например, «Volga Life» превратится в «Волга Лайф».

Прямого штрафа именно «за иностранное слово» в КоАП РФ нет, уточнил депутат.

Но если вывеска вводит потребителя в заблуждение из-за языкового барьера – это могут расценить как нарушение права на информацию. Тогда штраф для физлиц и самозанятых составит от 1,5 до 2 тыс. рублей, для ИП – от 3 до 40 тысяч, для компаний – от 30 до 40 тыс.