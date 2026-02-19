Представители маркетплейсов поддержали ужесточение правил возврата товаров

Чтобы защитить продавцов от покупателей, которые подменяют товары на маркетплейсах, власти предлагают создать список невозвратных вещей. Их будет можно проверить на ПВЗ, но вернуть из дома — нельзя.

Генеральный директор Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей (МАРМП) Алексей Молодых поддержал предложение Минэкономразвития об изменении правил возврата некоторых товаров.

Чтобы снизить число мошенничеств, связанных с подменой товаров, нужно создать четкий список вещей, которые нельзя будет вернуть после осмотра на пункте выдачи заказов (ПВЗ).

«Покупатель видит дефект, не забирает товар, и вопрос решается по стандартной процедуре возврата брака. Прозрачная фиксация на этапе получения защищает права потребителя в полном объеме», — сказал Алексей Молодых.

Также он добавил, что новые правила не создадут проблем потребителям, поскольку право на качественный товар у них останется. Зато это позволит защитить продавцов, которым возвращают заказы по надуманным причинам.

Ранее мы приводили позицию КС РФ, что продавец не может устанавливать способ возврата, неадекватный стоимости товара.

