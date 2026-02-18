КС РФ: продавец не может устанавливать способ возврата, неадекватный стоимости товара

17 февраля 2026 года Конституционный Суд принял постановление № 7-П по делу о проверке конституционности п. 3 и п. 4 ст. 26.1 закона «О защите прав потребителей».

Согласно материалам дела, покупатель заказал в интернет-магазине детский комбинезон, а после получения решил вернуть. Он спросил продавца, как это сделать, и ему ответили, что товар нужно принести в любой магазин сети. Но ближайший от покупателя магазин был в 200 км, поэтому он попросил отправить комбинезон почтой за свой счет. Но продавец отказал.

Роспотребнадзор не нашел оснований для привлечения магазина к ответственности за включение в договор таких условий возврата, с этим согласились арбитражные суды.

Покупатель оспорил конституционность п. 3 и п. 4 статьи 26.1 закона «О защите прав потребителей».

По мнению КС, законодательство не должно ограничиваться формальным признанием юридического равенства сторон при их фактическом неравенстве. Преимущества нужно предоставить более слабой стороне, в том числе потребителю, который редко может повлиять на содержание договора с продавцом.

Особенность онлайн-покупки в том, что вывод о пригодности товара покупатель может сделать только после его получения. Поэтому у потребителя есть право немотивированного отказа от товара, в том числе надлежащего качества. При таком отказе покупатель должен своевременно заявить о своем решении, передать товар продавцу и обеспечить возможность его проверки.

Но закон не определяет, как потребитель может исполнить эти обязанности, не конкретизируют способ и место вручения возвращаемого товара продавцу и порядок проверки состояния товара последним. То есть стороны могут самостоятельно согласовать параметры взаимодействия в этой части.

Пользуясь этим, продавец может установить и такой порядок действий потребителя, при котором его затраты на возврат товара будут неадекватны его стоимости, считает КС.

Это вынудит покупателя оставить неподходящий товар у себя, то есть отказаться от своего права. Значит, оспариваемые нормы не обеспечивают необходимого преодоления неравенства возможностей сторон договора с участием потребителя, написал КС.

Добросовестный продавец, учитывающий интересы покупателей, тем более проживающих в населенных пунктах, где отсутствует торговая или логистическая инфраструктура продавца, обязан обеспечить им и возможность дистанционного возврата товара. При этом при отказе покупатель несет расходы на доставку до продавца. Также одной из гарантий интересов продавца может быть то, что при обратной пересылке риск случайной гибели или повреждения вещи несет потребитель.

Продавец должен заранее раскрывать информацию о порядке и сроках возврата товара. Но возможность покупателя отказаться от заключения договора не оправдывает включение в договор условий, ущемляющих права потребителя.

Оспариваемые нормы не соответствуют Конституции РФ, пришел к выводу КС.

В действующее правовое регулирование нужно внести изменения, а до тех пор вернуть товар надлежащего качества, проданный дистанционно, можно любым по усмотрению покупателя способом – дистанционно или указанным продавцом при продаже товара, а также по запросу покупателя.

При этом должна быть возможность проверки состояния возвращаемого товара. Покупатель несет риск случайной гибели или повреждения товара за время его транспортировки (доставки), а также расходы на доставку.