25% МФО рискуют закрыться, если не выполнят новые требования по биометрии

Для внедрения системы по работе с биометрией микрофинансовым организациям нужно потратить около 30 млн рублей. К этому готовы не все, поэтому есть риск, что 25% компаний уйдет с рынка.

С 1 марта 2026 года для получения онлайн займа в микрофинансовых организациях (МФО) нужно подтвердить личность по биометрии. Это сделали, чтобы мошенники не могли воспользоваться чужими заемными деньгами.

Пока что не все МФО внедрили сервисы, которые позволяют работать с биометрическими данными. На их установку нужно потратить не менее 30 млн рублей, поэтому небольшие компании или закроются, или войдут с состав крупных игроков. В группе риска уйти с рынка и закрыться — 25% микрофинансовых компаний. Об этом пишут «Известия».

Есть альтернативный вариант — делегировать идентификацию клиентов через биометрические данные другой компании.

В этом случае МФО будет оплачивать услуги банка или оператора финансовой платформы, которая интегрирована с Единой биометрической системой (ЕБС). Стоимость одного обращения будет 4-19 рублей.

Генеральный директор МФК «Джой Мани» Максим Пащенко не исключает, что из-за таких изменений в серую зону перейдут 1-2 млн клиентов МФО.

В четвертом квартале 2025 года спрос на микрокредиты остается высоким, число заявок выросло на 35% год к году.