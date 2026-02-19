❔ Как платить за работу в праздник при совмещении должностей: Роструд раскрыл важный нюанс
На сайт Онлайнинспекции обратились за разъяснением: плату за работу в праздничные дни по основной должности начислили в двойном размере, но за совмещение должностей в эти же самые праздничные дни – в одинарном. Правильно ли это.
«Правильно, поскольку не менее чем в двойном размере должна выплачиваться только дневная или часовая ставка (часть оклада (должностного оклада)). Компенсационные и стимулирующие надбавки в двойном размере не выплачиваются», — разъяснил Роструд.
Зарплата включает вознаграждение за труд, компенсационные и стимулирующие выплаты (ч. 1 ст. 129 ТК).
Работу в выходной или нерабочий праздничный день оплачивают не менее чем в двойном размере (ст. 153 ТК). При этом учитывают не только тарифную часть, но и компенсационные и стимулирующие выплаты, указал КС в п. 3.5 постановления от 28.06.2018 № 26-П.
Комментарии1
Но на все суды нам глубоко нас...ть!
ибо все суды, вплоть до КС, уже показали и даже доказали всем, что они значат
у нас вот...
мы для того и дробили всю зряплату
основная - 1 рубль. И сверху 154 доплаты и надбавки... лишь бы в сумме на МРОТ выйти!
Сделал что-то лишнее - будет тебе по основной зарплате 2 рубля!
и скажи ещё спасибо, если этот лишний рубль жобавится к общей сумме сверху вчерашнего обычного!
А то ведь могут на тот же рубль доплату уменьшить!