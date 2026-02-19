Депутаты хотят продлить отпуск сотрудников в случае болезни ребенка

Чтобы родители могли полноценно отдыхать, а не проболеть все время дома с ребенком, депутаты разрешат продлить или перенести оплачиваемый отпуск в случае болезни детей до 15 лет.

Депутаты Госдумы направили на согласование в Правительство законопроекты, которые помогут поддержать семьи с детьми. У родителей появится возможность продлить или перенести отпуск, если заболел ребенок до 15 лет.

Сейчас отпуск можно продлить или перенести, если во время отдыха заболел сам работник. Однако болезнь ребенка или другого члена семьи не предусматривает особых условий даже при наличии листка нетрудоспособности, выданного сотруднику.

«Продление ежегодного оплачиваемого отпуска возможно только в тех ситуациях, когда работник воспользовался правом на получение листка нетрудоспособности по уходу за ребенком. В случае, если работник по своему усмотрению не обращается за листком нетрудоспособности, то и у работодателя не возникает обязанности продлевать или переносить ежегодный оплачиваемый отпуск», — уточнили авторы инициативы.

Также они добавили, что семьям из-за болезни детей часто приходится менять планы, зачастую вместо отдыха отпуск проходит дома с лечащимся ребенком. Если закон примут, у семей появится право и на полноценный отдых, и на лечение.