🏃 Какие работодатели чаще всего переманивают сотрудников

49% работодателей считают, что переманивать специалистов у своих конкурентов скорее допустимо. Еще 20% уверены, что это полностью допустимо, 11% считают такое поведение полностью неприемлемым.

Чаще всего на рынке труда у конкурентов хотят украсть специалистов в сфере IT и телекома — 48%. Следом идут топ-менеджеры (44%), сотрудники в области продаж и закупок (39%). 18% респондентов готовы переманить специалистов на производстве и в агропроме, еще 11% заинтересованы в работниках ретейла и строительстве, 5% — в сфере недвижимости, 3% — банковском и финансовом секторе. Об этом сказано в исследовании сервисов Работа.ру и СберПодбор.

Большинство участников опроса (52%) признались, что конкуренты уже пытались переманить к себе их специалистов, у 21% это делали клиенты или партнеры. Самим приходилось «красть» работников у конкурентов 39% компаниям, а 3% уводили сотрудников у клиентов и контрагентов.

77% работодателей стремятся привлечь интересующих сотрудников высокой зарплатой, высокую должность предлагает 46% опрошенных, 19% открывают больше возможностей для обучения, а 8% готовы предоставить улучшенный соцпакет, удаленку и другие варианты.