💢 Росреестр хочет открыть доступ к информации о неиспользуемой земле в регионах

Чтобы понимать, где есть свободные участки для передачи льготникам, власти хотят сделать открытую систему с информацией о земле в регионах.

Заместитель главы Росреестра Алексей Бутовецкий в Госдуме предложил открыть информацию о всех земельных участках в регионах. За основу можно взять успешный опыт информационных систем «Земля для стройки» и «Земля для туризма».

Ожидается, что открытая информация упростит подбор участков для многодетных семей, ветеранов СВО, людей с инвалидностью и других россиян, у которых есть право на льготы. Об этом пишет RG.RU.

В некоторых регионах сейчас нет свободных земель, но в большинстве населенных пунктов можно найти не меньше 3% территорий, которые не вовлечены в оборот.

В 2024-2025 годах Росреестр и компания «Роскадастр» обследовали 630 населенных пунктов в 28 регионах и обнаружили неиспользуемые участки, которые можно использовать для передачи льготникам из разных уголков страны.