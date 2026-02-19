🔣 Как индексируют пенсию работающим пенсионерам: пример для 2026 года

С 2025 года возобновили индексацию пенсий работающим пенсионерам. Но это не значит, что сейчас все они получают пенсию по стоимости пенсионного балла за 2026 год. Показываем на примере.

Формула пенсии такая: ИПК х стоимость ИПК + ФВ.

Стоимость индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) каждый год повышается, но для работающих пенсионеров она была зафиксирована на уровне того года, когда они вышли на пенсию.

В 2025 и 2026 году им провели индексацию, но цена балла для них сейчас все равно ниже, чем для работающих.

Пример

Для расчета нам понадобятся вот такие данные:

Год Стоимость ИПК ФВ 2016 74,27 4 558,93 2024 133,05 8 134,88 2025 145,69 8 907,70 2026 156,76 9 584,69

Инна Кузина вышла на пенсию в 2016 году и продолжает работать по сей день. К концу 2024 года у нее было 140 пенсионных баллов.

В 2024 году пенсия за 140 баллов такая:

реальная пенсия, которую Инна получает (по ценам 2016 года): 140 х 74,27 + 4 558,93 = 14 956,73 руб.;

потенциальная пенсия, которую Инна получала бы, если бы не работала (по ценам 2024 года): 140 х 133,05 + 8 134,88 = 26 761,88 руб.

В 2025 году СФР проиндексировал потенциальную пенсию Инны, высчитал доплату и прибавил ее к реальной пенсии.

В итоге в 2025 году пенсия за 140 баллов такая:

потенциальная пенсия: 140 х 145,69 + 8 907,70 = 29 304,30 руб.

реальная пенсия: 14 956,73 + (29 304,30 – 26 761,88) = 17 499,15 руб.

Аналогичный расчет СФР произвел в 2026 году:

потенциальная пенсия-2026: 140 х 156,76 + 9 584,69 = 31 531,09 руб.

реальная пенсия-2026: 17 499,15 + (31 531,09 – 29 304,30) = 19 725,94 руб.

Таким образом, в 2026 году Инна получает пенсию 19,7 тыс. руб. Чтобы получать пенсию 31,5 тыс. руб., ей надо уволиться.

