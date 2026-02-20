Госпошлину за выдачу разрешений на установку рекламных конструкций поднимут в два раза

За установку и эксплуатацию рекламной конструкции могут заставить платить до 10 тыс. рублей.

19 февраля 2026 года сенаторы внесли в Госдуму законопроект, по которому размер госпошлины за выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции проиндексируют в два раза — с 5 до 10 тыс. рублей.

Авторы проекта считают, что предлагаемый уровень пошлины соотносится с размером пошлин за государственные действия в различных ведомствах. Например, по регистрации актов гражданского состояния, совершению государственных услуг в сфере автотранспорта.

«Увеличение размера государственной пошлины будет способствовать пополнению бюджетных средств муниципальных образований в условиях дефицита бюджета по решению вопросов обеспечения жизнедеятельности населения, не окажет отрицательного влияния на хозяйственную деятельность субъектов рекламного рынка ввиду незначительного размера государственной пошлины», — сказано в пояснительной записке.

Если законопроект примут, он вступит в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования.