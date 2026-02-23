ОК МП моб 5500
Права потребителей

🍷 В России выдан первый веганский сертификат на алкоголь

Первым сертифицирован веганский алкоголь башкирского производителя АО «Башспирт».

Орган по сертификации «Роскачество — Веган» выдал первый сертификат на алкогольную продукцию, бальзамы и уксус. Ее получило АО «Башспирт».

«Это первый производитель в регионе, подтвердивший, соответствие его продукции ГОСТ Р 71528-2024, который модифицирован на основе международного стандарта ISO 23662:2021. Стандарт устанавливает строгие критерии к процессам производства пищевых продуктов, аналогичные критериям GMP на медицинские изделия. Таким образом, исключается контаминация животными компонентами даже на молекулярном уровне», — объясняет Роскачество.

Сертификацию провел аккредитованный орган. Тем самым производитель получил право маркировать продукцию специальным утвержденным знаком, выбранным по итогам всероссийского голосования.

На февраль 2026 года в России сертифицировано более 100 продуктов на растительной основе.

