Миронов: ограничения на снятие наличных должны быть добровольными

Депутат считает, что борьба с мошенничеством не должна ущемлять права людей.

Период охлаждения для снятия наличных в кассах можно вводить только на добровольной основе, считает депутат Сергей Миронов.

«Считаю, что подобные ограничения если и могут вводиться, то только на добровольной основе. Когда человек сам решает, нужен ли ему "период охлаждения" и лимиты», — заявил парламентарий.

Он напомнил, что меры по борьбе с мошенничеством постоянно усиливаются, но они не должны ущемлять права россиян.

Невозможно ради борьбы с преступностью ограничивать свободный денежный оборот. Нужно соблюдать грань между защитой и соблюдением интересов людей, уверен Миронов.

Ранее мы писали, что МВД предлагает ввести период охлаждения для снятия денег в кассах и ограничить 50 тыс. рублей в день переводы денег по NFC-технологии.