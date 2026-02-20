Миронов: ограничения на снятие наличных должны быть добровольными
Период охлаждения для снятия наличных в кассах можно вводить только на добровольной основе, считает депутат Сергей Миронов.
«Считаю, что подобные ограничения если и могут вводиться, то только на добровольной основе. Когда человек сам решает, нужен ли ему "период охлаждения" и лимиты», — заявил парламентарий.
Он напомнил, что меры по борьбе с мошенничеством постоянно усиливаются, но они не должны ущемлять права россиян.
Невозможно ради борьбы с преступностью ограничивать свободный денежный оборот. Нужно соблюдать грань между защитой и соблюдением интересов людей, уверен Миронов.
Ранее мы писали, что МВД предлагает ввести период охлаждения для снятия денег в кассах и ограничить 50 тыс. рублей в день переводы денег по NFC-технологии.
