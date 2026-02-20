Как облагают налогом доходы от сдачи жилья в аренду: инструкция от ФНС

Арендодатели жилых помещений должны сами исчислять и платить налоги: НДФЛ по прогрессивной шкале или НПД по ставке 4% при сдаче квартиры физлицам.

Если физлицо сдает в аренду жилой дом, оно должно самостоятельно исчислить и уплатить НДФЛ.

С 2025 года действует прогрессивная шкала, в которой ставка налога зависит от размера дохода. Это распространяется и на доходы от аренды квартиры, иного жилья.

«Ставка налога зависит от совокупного годового дохода налогоплательщика, а не от отдельного договора аренды», — сказано на сайте ФНС.

Для резидентов следующие ставки НДФЛ:

13% — с дохода до 2,4 млн рублей;

15% — с части дохода от 2,4 до 5 млн;

18% — с части от 5 млн до 20 млн;

20% — с части от 20 млн до 50 млн;

22% — с суммы сверх 50 млн.

Для нерезидентов РФ — 30%. При этом налоговые вычеты не применяются.

Параметр/Действие Решение Налоговый вычет Можно уменьшить налогооблагаемую базу на сумму расходов, связанных с арендой. Расходы должны быть документально подтверждены (чеки, договоры, квитанции). Декларация 3-НДФЛ Нужно подать до 30 апреля года, следующего за годом получения дохода. Уплата налога До 15 июля, следующего за годом получения дохода. Способы подачи декларации и уплаты налога Лично в налоговый орган.

Через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС.

Через МФЦ.

Через банк.

Для сдачи жилья в аренду есть более удобный вариант — зарегистрироваться в качестве самозанятого, подсказывает УФНС. Тогда вместо уплаты НДФЛ нужно будет платить налог на профессиональный доход по ставке 4%, если квартира сдается физлицу.

У самозанятых нет отчетности, но они должны формировать чек в приложении «Мой налог» на каждую выплату. Если годовой доход превысит 2,4 млн рублей, самозанятого переведут на НДФЛ.

Узнайте, как ИП или самозанятому выставлять чеки за посуточную аренду, — читайте разбор от эксперта «Клерка».