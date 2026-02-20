Как облагают налогом доходы от сдачи жилья в аренду: инструкция от ФНС
Если физлицо сдает в аренду жилой дом, оно должно самостоятельно исчислить и уплатить НДФЛ.
С 2025 года действует прогрессивная шкала, в которой ставка налога зависит от размера дохода. Это распространяется и на доходы от аренды квартиры, иного жилья.
«Ставка налога зависит от совокупного годового дохода налогоплательщика, а не от отдельного договора аренды», — сказано на сайте ФНС.
Для резидентов следующие ставки НДФЛ:
13% — с дохода до 2,4 млн рублей;
15% — с части дохода от 2,4 до 5 млн;
18% — с части от 5 млн до 20 млн;
20% — с части от 20 млн до 50 млн;
22% — с суммы сверх 50 млн.
Для нерезидентов РФ — 30%. При этом налоговые вычеты не применяются.
Параметр/Действие
Решение
Налоговый вычет
Можно уменьшить налогооблагаемую базу на сумму расходов, связанных с арендой. Расходы должны быть документально подтверждены (чеки, договоры, квитанции).
Декларация 3-НДФЛ
Нужно подать до 30 апреля года, следующего за годом получения дохода.
Уплата налога
До 15 июля, следующего за годом получения дохода.
Способы подачи декларации и уплаты налога
Для сдачи жилья в аренду есть более удобный вариант — зарегистрироваться в качестве самозанятого, подсказывает УФНС. Тогда вместо уплаты НДФЛ нужно будет платить налог на профессиональный доход по ставке 4%, если квартира сдается физлицу.
У самозанятых нет отчетности, но они должны формировать чек в приложении «Мой налог» на каждую выплату. Если годовой доход превысит 2,4 млн рублей, самозанятого переведут на НДФЛ.
Узнайте, как ИП или самозанятому выставлять чеки за посуточную аренду, — читайте разбор от эксперта «Клерка».
Начать дискуссию