СФР сам начислит доплату к пенсии неработающим пенсионерам, кроме Москвы и Сахалинской области
Если у неработающего пенсионера, проживающего в России, общая сумма материального обеспечения ниже регионального прожиточного минимума (ПМ), будет социальная доплата к пенсии, сообщает СФР.
Что входит в общую сумму материального обеспечения:
пенсия;
срочная пенсионная выплата;
дополнительное материальное (социальное) обеспечение;
ежемесячная денежная выплата, включая набор соцуслуг;
другие меры соцподдержки (помощи), установленные региональным законодательством в денежном выражении, кроме единовременных мер поддержки.
«Размер соцдоплаты равен разнице между уровнем регионального ПМ и общей суммой материального обеспечения неработающего пенсионера», — пояснил Соцфонд.
Доплата к пенсии бывает региональной и федеральной:
региональная — если ПМ пенсионера в регионе проживания выше федерального;
федеральная — если ПМ пенсионера в регионе проживания ниже федерального.
Размер ПМП по всем регионам в 2026 году смотрите здесь.
Право на доплату определит СФР по данным из ГИС, но есть исключение – Москва и Сахалинская область. В этих субъектах право на социальную доплату устанавливают уполномоченные региональные органы.
Доплаты назначат беззаявительно и выплатят вместе с пенсией.
