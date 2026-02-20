СФР сам начислит доплату к пенсии неработающим пенсионерам, кроме Москвы и Сахалинской области

Если пенсия ниже прожиточного минимума, доначислят социальную доплату.

Если у неработающего пенсионера, проживающего в России, общая сумма материального обеспечения ниже регионального прожиточного минимума (ПМ), будет социальная доплата к пенсии, сообщает СФР.

Что входит в общую сумму материального обеспечения:

пенсия;

срочная пенсионная выплата;

дополнительное материальное (социальное) обеспечение;

ежемесячная денежная выплата, включая набор соцуслуг;

другие меры соцподдержки (помощи), установленные региональным законодательством в денежном выражении, кроме единовременных мер поддержки.

«Размер соцдоплаты равен разнице между уровнем регионального ПМ и общей суммой материального обеспечения неработающего пенсионера», — пояснил Соцфонд.

Доплата к пенсии бывает региональной и федеральной:

региональная — если ПМ пенсионера в регионе проживания выше федерального;

федеральная — если ПМ пенсионера в регионе проживания ниже федерального.

Размер ПМП по всем регионам в 2026 году смотрите здесь.

Право на доплату определит СФР по данным из ГИС, но есть исключение – Москва и Сахалинская область. В этих субъектах право на социальную доплату устанавливают уполномоченные региональные органы.

Доплаты назначат беззаявительно и выплатят вместе с пенсией.