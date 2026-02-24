Бизнес часто указывает неправильный код места представления декларации по налогу на прибыль

Разъяснили, как заполнить титульный и Лист 02 декларации по налогу на прибыль.

Бизнес часто ошибается в отражении кода места представления в налоговую, пишут налоговики.

На титульном листе декларации код места представления заполняют отдельные категории плательщиков в таком порядке:

код 214 – по месту нахождения российской организации, не являющейся крупнейшим налогоплательщиком;

код 226 – по месту учета организации, ведущей образовательную и (или) медицинскую деятельность;

код 228 – по месту учета организации – участника регионального инвестиционного проекта;

код 236 – по месту учета организации, осуществляющей социальное обслуживание граждан;

код 237 – по месту учета организации, получившей статус резидента территории опережающего социально-экономического развития (ТОР).

Для отражения в декларации кода «Признак налогоплательщика (по коду)» в строке 001 листа 02 порядок такой:

01 — организация, не относящаяся к указанным ниже;

02 — сельскохозяйственный товаропроизводитель;

06 — резидент ТОР;

07 — участник регионального инвестпроекта;

09 — организация, осуществляющая образовательную деятельность;

10 — организация, осуществляющая медицинскую деятельность;

11 — организация, осуществляющая образовательную и медицинскую деятельность;

12 — организация, осуществляющая социальное обслуживание граждан;

17 — организация, осуществляющая деятельность в области информационных технологий.

Подробнее о том, как составлять отчетность по новым ФСБУ без ошибок, расскажем на курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на ОСНО». Вы научитесь вести учет на ОСНО и спецрежимах, рассчитывать налоги по требованиям 2026 г., работать с кадрами, ЭДО и управленкой.

Цена курса со скидкой 61%: 12 900 ₽ вместо 33 000 ₽. Осталось 2 места по этой цене.

Записаться

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.