Бизнес часто указывает неправильный код места представления декларации по налогу на прибыль
Бизнес часто ошибается в отражении кода места представления в налоговую, пишут налоговики.
На титульном листе декларации код места представления заполняют отдельные категории плательщиков в таком порядке:
код 214 – по месту нахождения российской организации, не являющейся крупнейшим налогоплательщиком;
код 226 – по месту учета организации, ведущей образовательную и (или) медицинскую деятельность;
код 228 – по месту учета организации – участника регионального инвестиционного проекта;
код 236 – по месту учета организации, осуществляющей социальное обслуживание граждан;
код 237 – по месту учета организации, получившей статус резидента территории опережающего социально-экономического развития (ТОР).
Для отражения в декларации кода «Признак налогоплательщика (по коду)» в строке 001 листа 02 порядок такой:
01 — организация, не относящаяся к указанным ниже;
02 — сельскохозяйственный товаропроизводитель;
06 — резидент ТОР;
07 — участник регионального инвестпроекта;
09 — организация, осуществляющая образовательную деятельность;
10 — организация, осуществляющая медицинскую деятельность;
11 — организация, осуществляющая образовательную и медицинскую деятельность;
12 — организация, осуществляющая социальное обслуживание граждан;
17 — организация, осуществляющая деятельность в области информационных технологий.
