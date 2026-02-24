ОК МП моб 5500
Декларация по налогу на прибыль

Бизнес часто указывает неправильный код места представления декларации по налогу на прибыль

Разъяснили, как заполнить титульный и Лист 02 декларации по налогу на прибыль.

Бизнес часто ошибается в отражении кода места представления в налоговую, пишут налоговики.

На титульном листе декларации код места представления заполняют отдельные категории плательщиков в таком порядке:

  • код 214 – по месту нахождения российской организации, не являющейся крупнейшим налогоплательщиком;

  • код 226 – по месту учета организации, ведущей образовательную и (или) медицинскую деятельность;

  • код 228 – по месту учета организации – участника регионального инвестиционного проекта;

  • код 236 – по месту учета организации, осуществляющей социальное обслуживание граждан;

  • код 237 – по месту учета организации, получившей статус резидента территории опережающего социально-экономического развития (ТОР).

Для отражения в декларации кода «Признак налогоплательщика (по коду)» в строке 001 листа 02 порядок такой:

  • 01 — организация, не относящаяся к указанным ниже;

  • 02 — сельскохозяйственный товаропроизводитель;

  • 06 — резидент ТОР;

  • 07 — участник регионального инвестпроекта;

  • 09 — организация, осуществляющая образовательную деятельность;

  • 10 — организация, осуществляющая медицинскую деятельность;

  • 11 — организация, осуществляющая образовательную и медицинскую деятельность;

  • 12 — организация, осуществляющая социальное обслуживание граждан;

  • 17 — организация, осуществляющая деятельность в области информационных технологий.

