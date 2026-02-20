Масленица общ моб
🔴 Вебинар: Импорт из Китая в 2026: пошаговый алгоритм для бухгалтера — от контракта до вычета НДС →
Проверки ФАС

🚰 ФАС проверит управляющие компании, которые навязывают определенные виды счетчиков на воду

Если собственник отказывает от установки счетчиков рекомендуемой модели, то в квитанции начисления идут по нормативам, а не по фактическому объему потребления.

Федеральная антимонопольная службы (ФАС) получила множество жалоб от россиян на управляющие компании и ресурсоснабжающие организации, которые навязывают им установку индивидуальных показателей учета (ИПУ) холодного и горячего водоснабжения от конкретного производителя.

Если собственники отказываются от установки таких счетчиков, то начисления производят по нормативам, а не по фактическому объему потребления. Это повышает риск переплат, ведь жильцам придут счета с повышенными показателями потребления воды.

«С учетом поступивших обращений граждан и появления в средствах массовой информации оснований для проведения контрольно-надзорных мероприятий ведомство проанализирует экономическую обоснованность тарифов в сфере водоотведения и водоснабжения», — сказано на сайте ФАС.

Также ведомство отметило, что нужно устанавливать приборы учета воды в соответствии с законодательством, чтобы снизить платежи в квитанции и контролировать потребление ресурсов.

Автор

DataDoc
Ведение документооборота

Как оптимизировать документооборот в приемной комиссии ВУЗа

Рассказываем в статье, как автоматизировали формирование документов, необходимых при поступлении на коммерческое отделение в ВУЗ. Кейс легко применим в любом коммерческом образовании: курсы обучения на водительские права, детские секции и кружки, курсы повышения квалификации и так далее.

Как оптимизировать документооборот в приемной комиссии ВУЗа

Начать дискуссию

ГлавнаяПремиум