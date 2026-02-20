🚰 ФАС проверит управляющие компании, которые навязывают определенные виды счетчиков на воду
Федеральная антимонопольная службы (ФАС) получила множество жалоб от россиян на управляющие компании и ресурсоснабжающие организации, которые навязывают им установку индивидуальных показателей учета (ИПУ) холодного и горячего водоснабжения от конкретного производителя.
Если собственники отказываются от установки таких счетчиков, то начисления производят по нормативам, а не по фактическому объему потребления. Это повышает риск переплат, ведь жильцам придут счета с повышенными показателями потребления воды.
«С учетом поступивших обращений граждан и появления в средствах массовой информации оснований для проведения контрольно-надзорных мероприятий ведомство проанализирует экономическую обоснованность тарифов в сфере водоотведения и водоснабжения», — сказано на сайте ФАС.
Также ведомство отметило, что нужно устанавливать приборы учета воды в соответствии с законодательством, чтобы снизить платежи в квитанции и контролировать потребление ресурсов.
Начать дискуссию