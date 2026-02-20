Российская компания хочет перевести таможенное декларирование своей продукции в другие страны из-за «избыточного административного давления»

Производитель прицепной техники «Бонум» думает о переносе таможенного декларирования своей продукции из России в другие страны ЕАЭС. Такое решение могут принять на фоне «избыточного административного давления» со стороны Южного таможенного управления.

Проблемы во взаимодействии с таможней у «Бонума» возникли в середине 2025 года.

Компании после камеральной проверки предложили изменить классификацию ряда товаров, что привело к увеличению ставки ввозной пошлины с 5 до 6,5%. Пересмотр классификации вызвал задержки поставок, рост издержек и риски для деловой репутации.

Предметом спора стали комплекты пологов для полуприцепов, которые в течение нескольких лет оформлялись по одному и тому же коду ТН ВЭД. До этого таможня принимала такие декларации без замечаний, но в 2025 году появились новые требования. Причем их распространили и на уже оформленные поставки, что привело к доначислению за прошлые периоды.

Комплекты пологов — это часть транспортного средства, они не могут рассматриваться как отдельный товар, заявляет компания.

Рынок коммерческой техники в России за последние годы сократился почти вдвое, многие предприятия работают на грани рентабельности. В этих условиях непредсказуемые доначисления и пересмотр решений задним числом «фактически лишают бизнеса возможности планировать развитие», добавили представители «Бонума».

Поэтому при сохранении текущей практики компания может перенести таможенное декларирование в другие страны ЕАЭС, где условия работы более предсказуемы.

