Банк просит упростить требования к проектам по созданию и модернизации производств в рамках государственно-частных партнерств.

Банк ДОМ.РФ планирует расширить инвестиционное финансирование проектов, не связанных со строительством жилья. Об рассказал зампред правления банка Александр Аксаков.

Этот вид инвестиционных проектов предполагает кредитование на основе оценки будущих потоков и прибыли самого проекта, а не действующего бизнеса.

«В этом году мы открыли в нашем банке отдельное направление — "Инвестиционное финансирование", в рамках которого планируем заниматься кредитованием проектов, не связанных со строительством жилья. Сейчас в проработке у банка есть несколько проектов по кредитованию строительства инфраструктуры для крупных IT-компаний», — заявил Аксаков.

При этом банк развивает и другие инструменты для поддержки крупных проектов.

«Для развития государственно-частных партнерств (ГЧП) и концессий мы предлагаем упростить требования к проектам по созданию и модернизации производств на принципах ГЧП. В настоящий момент такие проекты почти не реализуются, поскольку требования заградительны», — добавил представитель ДОМ.РФ.

Среди предложений банка есть снижение требований к общей сумме проекта (с 10 млрд до 1 млрд рублей), уменьшение минимального размера софинансирования частными партнерами (с 15% до 5%), а также возможность не ограничиваться только проектами технологического суверенитета.

