Верховный суд: компенсация морального вреда не входит в конкурсную массу при банкротстве

Компенсация морального вреда не может рассматриваться как имущественный актив, это персональная выплата человеку за перенесенные страдания, которую он должен получить в полном объеме.

Верховный суд рассмотрел дело Владимира Сорогина, которому в 2018 году присудили компенсацию морального вреда в размере 300 тыс. рублей. Он стал жертвой похищения и вымогательства. Свои деньги он смог получить только в 2024, после того как Сорогин начал процедуру банкротства.

Финансовый управляющий решил добавить сумму компенсации к конкурсной массе, а нижестоящие инстанции поддержали это решение. В результате Сорогин получил вместо полной суммы компенсации выплату в пределах прожиточного минимума, а остальные деньги направили на расчеты с кредиторами. Общая сумма требований — больше 62,5 млн рублей.

Пострадавший подал жалобу в ВС, который решил, что компенсация морального вреда носит персональный характер и не может рассматриваться как имущественный актив. Об этом сказано в определении ВС от 18 февраля 2026 года № 304-ЭС25-1316.

Кроме того, должник не обязан повторно доказывать последствия физических и нравственных страданий, чтобы получить выплату в полном объеме.