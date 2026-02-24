По индикаторам риска доначислили зарплату на 87 млн рублей
В 2025 году срабатывание индикаторов риска позволило инспекторам труда защитить трудовые права почти 14 тысяч работников.
Применение индикаторов позволяет восстанавливать трудовые права без обращения сотрудников, подчеркнул Роструд.
Благодаря срабатыванию индикаторов риска и принятым инспекторским мерам:
выплатили зарплату работникам — на общую сумму более 401 млн рублей;
доначислили зарплату — на общую сумму более 87 млн рублей;
провели спецоценку условий труда — для 20 тыс. рабочих мест.
Внедрение в работу инспекций труда индикаторов риска помогает оперативно защищать трудовые права, не оказывать излишнего давления на бизнес и проводить проверки только там, где риск нарушений очень высок, добавили в ведомстве.
