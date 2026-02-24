По индикаторам риска доначислили зарплату на 87 млн рублей

По данным Роструда, в 2025 году при срабатывании индикаторов риска провели СОУТ 20 тыс. рабочих мест и выплатили зарплату на сумму более 401 млн.

В 2025 году срабатывание индикаторов риска позволило инспекторам труда защитить трудовые права почти 14 тысяч работников.

Применение индикаторов позволяет восстанавливать трудовые права без обращения сотрудников, подчеркнул Роструд.

Благодаря срабатыванию индикаторов риска и принятым инспекторским мерам:

выплатили зарплату работникам — на общую сумму более 401 млн рублей ;

доначислили зарплату — на общую сумму более 87 млн рублей;

провели спецоценку условий труда — для 20 тыс. рабочих мест.

Внедрение в работу инспекций труда индикаторов риска помогает оперативно защищать трудовые права, не оказывать излишнего давления на бизнес и проводить проверки только там, где риск нарушений очень высок, добавили в ведомстве.