💢 Минэкономразвития собирается расширять особые экономические зоны

Чтобы в ОЭЗ было больше инвесторов и резидентов, власти хотят проще расширять границы особых зон, пересмотрев основные параметры.

Минэкономразвития направило в Правительство проект постановления о расширении особых экономических зон (ОЭЗ).

Согласно документу, ОЭЗ будет можно расширить даже без достижения установленного уровня эффективности, но при наличии крупного инвестора. Минимальный объем вложений такого инвестора должен быть:

от 20 млрд рублей — для промышленно-производственных и портовых зон;

от 5 млрд — для туристско-рекреационных и технико-внедренческих зон.

Требования к объему инвестиций также будет можно заменить на обязанность вложить две трети заявленного объема инвестиций в первые 3 года после получения статуса на минимальный порог инвестиций за тот же период. Размеры следующие:

для промышленно-производственной деятельности — 150 млн рублей;

для туристско-рекреационной и портовой деятельности — 5 млн;

для технико-внедренческой деятельности — 1 млн рублей.

«Предлагаемые изменения направлены на повышение гибкости механизма ОЭЗ и ускорение запуска крупных инвестиционных проектов. Мы создаем более предсказуемые условия для бизнеса, учитываем специфику инвестиционных циклов и одновременно сохраняем требования к эффективности работы зон», — сказал глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Кроме того, власти хотят упростить техническое расширение границ ОЭЗ для включения в состав инфраструктуры, которую можно будет оформлять без заседания федеральной межведомственной рабочей группы.

Сейчас в России работает 59 особых зон. По итогам 2025 года в них зарегистрировано 1 447 резидентов. Объем инвестиций составил 3 806,6 млрд рублей, предприниматели создали 120,27 тыс. рабочих мест.