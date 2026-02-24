В ЕФС-1 и ИЛС будут новые данные: закон-2026

С 1 июля 2026 в составе сведений индивидуального лицевого счета будет больше сведений.

Совет Федерации 18 февраля 2026 года одобрил закон, которым вводятся новые обязанности страхователей.

Изменения вносят в закон о персонифицированном учете.

По новым правилам страхователи будут в ЕФС-1 указывать наличие в договоре ГПХ условия об уплате страховых взносов на травматизм.

Также в составе сведений индивидуального лицевого счета будет больше данных:

сумма страховых взносов по ВНиМ за периоды с 1 января 2023 года по доле единого тарифа — 8,9%;

периоды, засчитываемые в страховой стаж для расчета пособий по временной нетрудоспособности и по БиР.

Закон вступит в силу с 1 июля 2026 года.