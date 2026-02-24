В ЕФС-1 и ИЛС будут новые данные: закон-2026
Совет Федерации 18 февраля 2026 года одобрил закон, которым вводятся новые обязанности страхователей.
Изменения вносят в закон о персонифицированном учете.
По новым правилам страхователи будут в ЕФС-1 указывать наличие в договоре ГПХ условия об уплате страховых взносов на травматизм.
Также в составе сведений индивидуального лицевого счета будет больше данных:
сумма страховых взносов по ВНиМ за периоды с 1 января 2023 года по доле единого тарифа — 8,9%;
периоды, засчитываемые в страховой стаж для расчета пособий по временной нетрудоспособности и по БиР.
Закон вступит в силу с 1 июля 2026 года.
Комментарии2
а без нас они это посчитать никак не могут?
Всё уменьшают количество отчётности
всё упрощают....