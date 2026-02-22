Роструд: может ли очевидец несчастного случая быть членом комиссии по расследованию этого происшествия

Очевидец несчастного случая может быть в составе комиссии по расследованию, если он непосредственно не отвечает за обеспечение безопасности труда.

На сайт Онлайнинспекции.рф обратились за разъяснениями в такой ситуации: может ли очевидец несчастного случая быть членом комиссии по расследованию этого же несчастного случая. Этот же работник – председатель профсоюза. Или можно в комиссию по расследованию включить любого члена профсоюза, спросил пользователь.

«Да, очевидец несчастного случая может быть включен в состав комиссии по расследованию, даже если он является председателем профсоюза, при условии, что он не относится к лицам, непосредственно ответственным за обеспечение безопасности труда на том участке, где произошел несчастный случай, то есть заинтересованным лицом», — ответил Роструд.

Председатель профсоюза может войти в комиссию как представитель объединения, если оно есть в организации.

Для расследования несчастного случая работодатель создает комиссию в составе не менее трех человек (ст. 229 ТК). В состав комиссии включаются сотрудник, ответственный за организацию работы по охране труда, представители работодателя, представители профсоюза, уполномоченный по охране труда (при наличии).

Состав комиссии утверждается приказом (распоряжением) работодателя. Лица, которые обеспечивали соблюдение требований охраны труда на участке (объекте), где произошел несчастный случай, в состав комиссии не включаются.

Обязательные программы по Охране труда (А+Б+Первая помощь и СИЗ) Готовый комплект обучения для 90% сотрудников. Освойте общие вопросы ОТ (Программа А), безопасные методы работы (Программа Б), приемы оказания первой помощи и применение СИЗ по новым требованиям. Идеальное решение для комплексного обучения работников с выдачей протоколов проверки знаний сразу по нескольким программам! Сведения по обученным лицам передаются в реестр Минтруда. Хочу этот курс

Затрудняетесь с выбором программы обучения по охране труда? Позвоните по номеру 8(800)300-92-97 или напишите в чат поддержки, поможем разобраться.