❔ Нужно ли доводить до МРОТ доплату в размере оклада, если оклад меньше МРОТ

Зарплату необходимо довести до МРОТ, а доплату – не нужно.

Роструд разъяснил порядок доведения до МРОТ компонентов зарплаты.

У работника оклад – 8 000 рублей. Ему доплачивают до МРОТ. Также ему назначена выплата за увеличение объема работ в размере 100% от оклада. Эта выплата не входит в сумму, которая доводится до МРОТ.

Нужно ли выплату за увеличение объема работ также доводить до МРОТ, спросили на сайте Онлайнинспекции.рф. Какой расчет зарплаты для работника, которому назначена доплата за увеличение объема работ, правильный:

зарплата, доведенная до МРОТ + доплата 100% (8 000 руб.);

зарплата, доведенная до МРОТ + доплата за увеличение объема работ, доведенная до МРОТ.

Выплату за увеличение объема работ доводить до МРОТ не нужно, ответил Роструд.

«Работник должен получить зарплату, доведенную до МРОТ, + доплату 100%», — уточнило ведомство.

Размер зарплаты не может быть ниже МРОТ, это предусмотрено ч. 3 ст. 133 ТК. За работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, предусмотрены доплаты — ст. 149 ТК.

При увеличении объема работы тоже положена доплата: ст. 151 ТК. Ее размер устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и объема дополнительной работы (ст. 60.2 ТК).

