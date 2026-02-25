Ветераны смогут брать дополнительный отпуск за свой счет

Подписан закон об отпусках без сохранения зарплаты сроком до 35 дней.

Ветераны теперь смогут оформлять отпуск за свой счет длительностью до 35 дней в году.

Соответствующий закон от 20.02.2026 № 35-ФЗ об изменениях в закон о ветеранах подписал Президент РФ Владимир Путин.

Законом предусмотрено предоставление ветеранам боевых действий отпуска без сохранения зарплаты сроком до 35 календарных дней в году.

Новые правила вступили в силу со дня официального опубликования – 20 февраля 2026 года.