В 2026 году с рынка могут уйти 250-300 тысяч микропредприятий

На малый и средний бизнес выросла налоговая нагрузка до 9% от выручки, из-за чего рискуют закрыться порядка 300 тысяч микропредприятий.

Представители малого и среднего бизнеса рассказали, что им трудно им выживать при росте налоговой нагрузки до 8-9% от выручки. Многие компании в случае любых серьезных изменений рискуют уйти в минус. Например, если вырастут цены на электричество, поднимется аренда, сократится спрос.

Член генсовета «Деловой России», предприниматель Олег Николаев считает, что за 2026 год рынок покинет 250–300 тыс. микропредприятий. Катализатором станет превышение порога годового дохода в 20 млн рублей, после которого бизнесу придется платить НДС. Об этом пишут «Известия».

Николаев считает, что оптимальный порог НДС — это 40-60 млн рублей в год, примерно 100 тыс. рублей в день для среднего бизнеса.

«Если мы заложим новый НДС и рост страховых взносов в стоимость пары валенок или стелек, наша продукция перестанет быть доступной пенсионерам в области и тем же участникам СВО», — сказал председатель совета предприятия по производству валенок на Гатчинском промкомбинате Оганес Гадян.

Налоговое давление выявляет слабые бизнес-модели и требует от бизнеса адаптации. Малые компании уже ищут внутренние резервы, чтобы сохранить рентабельность. Например, исполнительный директор сервиса «Грузовичкоф» Андрей Пасечников рассказал, что компании пришлось пересмотреть ценообразование, оптимизировать процессы и перераспределить ресурсы.

При росте нагрузки многим компаниям предстоит сделать непростой выбор между ценой, качеством или масштабом. Рост цен для потребителей станет закономерным, но не мгновенным.

