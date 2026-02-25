Сенаторы хотят поменять принцип госзакупок

В Совете Федераций считают, что низкая цена не всегда подразумевает хорошее качество.

Сенаторы готовят предложения по изменению принципа госзакупок, рассказал парламентарий Александр Высокинский.

Так, предлагается уйти от практики приобретения самых дешевых товаров и услуг.

«На уровне госзакупок у нас по сей день действует принцип, что, главное, купить дешевле. И когда мы покупаем то или иное оборудование, когда мы покупаем те или иные сложные технологические вещи, мы начинаем брать то, что дешевле, и, соответственно, начинаем отставать», — пояснил сенатор.

По его словам, даже на бытовом уровне человек понимает, что низкая цена не всегда подразумевает хорошее качество. Поэтому условия хотят изменить.

Нужно подумать над тем, как стимулировать российских производителей, потому что если они не начнут сами производить сложные сборочные линии и технологически сложные вещи, то такой продукции в России и не появится никогда, добавил Высокинский.

Он уточнил, что вначале это будет чуть дороже, но при увеличении объемов цена будет снижаться.

Предложения появятся в ближайшее время, заверил сенатор.