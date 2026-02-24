⚡️ Итоги дня: число поездок на такси выросло на 7%, банки и мобильные операторы просят доступ к базам МВД, первое видео на YouTube стало экспонатом в музее

Количество сделок с недвижимостью в новостройках сократилось в 33 регионах. Причинами эксперты называют высокую ключевую ставку, которая сделала ипотеку недоступной, а также сокращение льготных программ.

В январе 2026 года число сделок с первичным жильем в российских городах-миллионниках выросло на 66% год к году, до 24,1 тыс. договоров долевого участия.

Мошенники начали пугать платными подписками. В сообщениях предлагают срочно отменить списание, перейдя по ссылке, где пользователя убеждают авторизоваться или ввести данные карты для «подтверждения».

«Роснано» попросило закрыть рассмотрение иска против экс-главы компании Анатолия Чубайса. Корпорация мотивирует просьбу наличием в деле коммерческой тайны — речь о документах, раскрывающих условия финансирования и параметры проектных компаний.

В 2025 году объем российского рынка ритуальных услуг составил 128,3 млрд рублей. Прирост оказался минимальным с 2021 года — всего 3,3%. Для сравнения, в 2024 году рынок вырос на 7,7%, в 2023-м — на 11,5%, а в 2022-м — на 10,6%.

Производство натурального сидра (из яблочного сока) в 2025 году увеличилось на 7,54% год к году, до 527,13 тыс. дал.

Компания Volvo отзовет более 40 тыс. флагманских электрических внедорожников EX30 из-за риска перегрева аккумуляторов.

На заводе «Москвич» стартовало производство электромобилей Umo.

Траты на покупку новых коммерческих автомобилей в 2025 году снизились на 45% в годовом выражении, до 860,2 млрд рублей.

С 1 января по 15 февраля 2026 года число поездок на такси в России выросло на 7% год к году. В Москве спрос увеличился на 10%, в Санкт-Петербурге — на 4%. Причина рост спроса — аномальные снегопады и морозы.

Бизнес предложил предоставить компаниям доступ к базам МВД с информацией о подозреваемых и обвиняемых, в том числе по административным правонарушениям. Ожидается, что это позволит лучше выстраивать антифрод-системы, которые будут учитывать больше параметров.

В России появилась первая органическая конина. Сертификат соответствия требованиям производства органической продукции получил производитель из Якутии.

Москвичей предупредили о снегопадах до конца февраля 2026 года. Температура воздуха составит около -3 градусов, влажность — 84%, восточный ветер будет дуть со скоростью около 3,4 м/с.

Основатель сети «Додо Пицца» Федор Овчинников принес извинения курьеру, которого уволили за то, что он накрыл фирменным пледом бездомную собаку. Сеть возьмет на себя содержание животного, а также станет pet-friendly.