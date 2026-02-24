Ставки по вкладам достигли минимума за два года

Вкладчики могут получить доходность 14,2%, если положат деньги на три месяца.

Под конец февраля 2026 года ставки по вкладам упади до минимальных значений за два года.

50 крупнейших банков предлагают доходность 14,2% при размещении средств на срок до трех месяцев. Это самый низкий показатель с декабря 2023 года. Об этом свидетельствуют данные на портале «Финуслуги».

Средняя ставка по депозитам на шесть месяцев составляют около 13,87%, а на годовые вклады — 12,75%. Подобное низкое значение было в последний раз только в феврале 2024 года.

На заседании совета директоров 13 февраля 2026 года Центробанк принял решение понизить ключевую ставку с 16% до 15,5%.