Оказание услуг

В 2025 году искали больше специалистов в сфере бытовых услуг

Спрос на нянь, сиделок и зоонянь вырос на 48%.

Авито Работа и Авито Услуги проанализировали изменение спроса на специалистов в секторе бытового обслуживания в 2025 году.

Так, число вакансий в сфере бытовых и персональных услуг выросло на 48% по сравнению с 2024 годом. Средняя предлагаемая зарплата составила 75 026 рублей.

Каких специалистов искали больше всего:

  • зооняни: спрос вырос на 39%, средняя предлагаемая зарплата – 88 990 руб.;

  • сиделки: +24%, 69 826 руб.;

  • няни: +23%, 57 097 руб.

«Рост сферы бытовых услуг отражается не только на активности работодателей, но и на поведении соискателей. В 2025 году <…> соискательская активность в сегменте бытовых и персональных услуг выросла на 167% год к году», — добавил директор по развитию Авито Работы Роман Губанов.

На какие бытовые услуги вырос спрос:

  • уборка за питомцами – на 51%;

  • генеральная уборка домов, офисов и квартир – на 24%;

  • выгул собак, услуги химчистки и стирки – по 5%.

Ведение бизнеса

