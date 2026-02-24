В 2025 году искали больше специалистов в сфере бытовых услуг

Тренды ритейла — 2026: проблемы с кадрами, маркировка, ЭДО в логистике

В 2025 году бизнес столкнулся с глобальными вызовами и стремительной цифровизацией. Изменения коснулись продавцов, поставщиков, перевозчиков, их сотрудников и контрагентов. В 2026 году тренды сохранятся, но это не кризис, а выход на новый уровень конкурентоспособности. Рынок не отвергнет тех, кто открыт к трансформации.