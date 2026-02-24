В 2025 году искали больше специалистов в сфере бытовых услуг
Авито Работа и Авито Услуги проанализировали изменение спроса на специалистов в секторе бытового обслуживания в 2025 году.
Так, число вакансий в сфере бытовых и персональных услуг выросло на 48% по сравнению с 2024 годом. Средняя предлагаемая зарплата составила 75 026 рублей.
Каких специалистов искали больше всего:
зооняни: спрос вырос на 39%, средняя предлагаемая зарплата – 88 990 руб.;
сиделки: +24%, 69 826 руб.;
няни: +23%, 57 097 руб.
«Рост сферы бытовых услуг отражается не только на активности работодателей, но и на поведении соискателей. В 2025 году <…> соискательская активность в сегменте бытовых и персональных услуг выросла на 167% год к году», — добавил директор по развитию Авито Работы Роман Губанов.
На какие бытовые услуги вырос спрос:
уборка за питомцами – на 51%;
генеральная уборка домов, офисов и квартир – на 24%;
выгул собак, услуги химчистки и стирки – по 5%.
