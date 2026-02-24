Верховный суд назвал незаконным лишение прав водителя из-за ошибки с доставкой СМС

Судья решил, что ответчик сознательно не пришла на рассмотрение дела о лишении водительских прав. Хотя на самом деле нарушительница не получила СМС-сообщение из-за ошибки работника суда.

Верховый суд рассмотрел дело о лишении водительского удостоверения Валентины Барчаховой, которая находилась за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Суд лишил нарушительницу прав на 1,5 года и оштрафовал на 30 тыс. рублей, однако женщина с этим не согласилась, ведь ей никто не сообщил о заседании суда.

При составлении протокола Барчахова согласилась получать уведомления о судебном заседании по СМС, но сотрудники Адлерского суда по ошибке отправили сообщение на другой номер телефона. Об этом пишет ТАСС.

Верховный суд решил отменить решение суда о лишении прав и штрафе, а дело отправить на новое рассмотрение.