Удаленщики имеют такое же право на диспансеризацию, что и остальные работники
Роструд рассказал о гарантиях для работника при прохождении диспансеризации.
«Работодатель обязан освободить вас от работы с сохранением места и среднего заработка при прохождении диспансеризации», — напомнило ведомство.
Срок и частота прохождения диспансеризации зависит от возраста:
18–39 лет — 1 рабочий день раз в три года;
от 40 лет — 1 рабочий день раз в год;
предпенсионеры (за 5 лет до пенсии) и работающие пенсионеры — 2 рабочих дня раз в год.
Эти правила работают и для дистанционных работников.
Как оформить день для прохождения диспансеризации:
подать работодателю письменное заявление с просьбой освободить от работы для прохождения диспансеризации;
заранее согласовать дату;
пройти обследование;
если предусмотрено локальным актом – предоставить подтверждение работодателю из больницы.
