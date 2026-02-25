Удаленщики имеют такое же право на диспансеризацию, что и остальные работники

Сотрудников освобождают от работы с сохранением места и среднего заработка для диспансеризации.

Роструд рассказал о гарантиях для работника при прохождении диспансеризации.

«Работодатель обязан освободить вас от работы с сохранением места и среднего заработка при прохождении диспансеризации», — напомнило ведомство.

Срок и частота прохождения диспансеризации зависит от возраста:

18–39 лет — 1 рабочий день раз в три года;

от 40 лет — 1 рабочий день раз в год;

предпенсионеры (за 5 лет до пенсии) и работающие пенсионеры — 2 рабочих дня раз в год.

Эти правила работают и для дистанционных работников.

Как оформить день для прохождения диспансеризации: