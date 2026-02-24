Миронов предлагает освободить от НДФЛ выплаты по больничному

Пособие по временной нетрудоспособности за 15 дней предлагают не облагать НДФЛ.

Депутаты от «Справедливой России» Сергей Миронов и Александр Ремезков предложили не облагать НДФЛ выплаты по больничным.

Соответствующий законопроект внесен в Госдуму 24 февраля 2026 года.

«Законопроектом предлагается не облагать налогом на доходы физических лиц пособия по временной нетрудоспособности продолжительностью не более чем 15 дней временной нетрудоспособности за период 6 месяцев в течении налогового периода», — говорится в пояснительной записке.

Сегодня от налогов освобождаются все государственные пособия, кроме пособий по временной нетрудоспособности, отметил Миронов. Он считает, что это несправедливо, потому что выплаты по больничному доходом не являются.

«Эти средства выплачиваются при наступлении страхового случая – лечении в больнице, в домашних условиях, или если граждане занимаются уходом за больным членом семьи или ребенком в возрасте до семи лет», – пояснил депутат.

Во время болезни люди и так не могут получать свою обычную зарплату, и в этой ситуации будет правильно, если государство освободит пособия от уплаты НДФЛ.