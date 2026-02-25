Сенаторы хотят, чтобы в сфере инноваций стало меньше административных барьеров

Новые технологии появляются и развиваются быстрее, чем до них дойдет законодательное регулирование, поэтому на них могут дольше распространяться экспериментально правовые режимы.

24 февраля 2026 года сенаторы внесли в Госдуму законопроект, который направлен на снижение административной нагрузки, связанной с необходимостью продления экспериментальных правовых режимов (ЭПР) в сфере цифровых инноваций.

Практика показывает, что ряд инноваций не имеют нормативного правового регулирования, поскольку появляются и развиваются слишком быстро.

«Проектом федерального закона предусматривается исключение требования об обязательном наличии правового барьера для установления ЭПР <…> предусматривается увеличение максимального срока действия ЭПР с 3 до 5 лет», — сказано в пояснительной записке.

ЭПР применяют с 2021 года, опыт показал, что трехлетний срок его действия недостаточен для тестирования инноваций и подведения итогов.

Также изменения помогут усовершенствовать институт экспериментов, будет способствовать выработке принципиально нового правового регулирования в контролируемой среде в рамках ЭПР и совершенствованию законодательства в сфере цифровых и технологических инноваций в целом.

В экспериментах были задействованы 225 участников (из них 201 юридическое лицо, 23 ИП, 2 органа власти), количество которых постоянно увеличивается, кроме того, в ЭПР приняли участие более 150 тыс. россиян.

Если законопроект примут, он вступит в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования