КПП ЗП моб
🔴 Вебинар: УСН-2026 и как сдать декларацию за 2025 год без ошибок →
Маркетинг

С 1 марта 2026 меняются правила работы компаний, исследующих товарные рынки

Организатором исследований товарных рынков теперь может быть только российское юрлицо. Соответствие правилам придется подтвердить.

Минпромторг напомнил об изменениях в работе компаний, исследующих товарные рынки.

Так, с 1 марта 2026 года организатором исследований товарных рынков может быть только российское юрлицо, напомнило ведомство.

Иностранцы и россияне с гражданством других стран могут владеть не более чем 20% в капитале такой компании, а все базы данных и серверы, на которых размещается информация таких компаний, должны находиться в РФ.

«Начиная с 1 марта 2026 года исследовательские компании товарных рынков, не соответствующие требованиям законодательства РФ, не могут оказывать услуги по обработке или анализу данных о товарных рынках», — уточнил Минпромторг.

Ведомство будет проверять соблюдения этих требований, установленных законом от 31.07.2025 № 351-ФЗ.

Кроме того, работающие организаторы исследований товарных рынков должны подтвердить соответствие новым требованиям до 15 мая 2026 года.

Смотрите наш обзор изменений с марта 2026 года.

Автор

Василий С

Как использовать Трибуну и Блоги на 101%

Добавили новый функционал в трибуну, теперь можно заставить свои посты работать ещё эффективнее чем раньше — краткая инструкция к действию.

Как использовать Трибуну и Блоги на 101%
5
Ольга Ульянова

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, не поняла в Трибуне про указаны три тарифа: месяц, 3 месяца, год. Это все понятно. А по количеству публикаций в период покупки абонемента ограничения есть?

Начать дискуссию

ГлавнаяШкола