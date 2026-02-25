С 1 марта 2026 меняются правила работы компаний, исследующих товарные рынки

Организатором исследований товарных рынков теперь может быть только российское юрлицо. Соответствие правилам придется подтвердить.

Минпромторг напомнил об изменениях в работе компаний, исследующих товарные рынки.

Так, с 1 марта 2026 года организатором исследований товарных рынков может быть только российское юрлицо, напомнило ведомство.

Иностранцы и россияне с гражданством других стран могут владеть не более чем 20% в капитале такой компании, а все базы данных и серверы, на которых размещается информация таких компаний, должны находиться в РФ.

«Начиная с 1 марта 2026 года исследовательские компании товарных рынков, не соответствующие требованиям законодательства РФ, не могут оказывать услуги по обработке или анализу данных о товарных рынках», — уточнил Минпромторг.

Ведомство будет проверять соблюдения этих требований, установленных законом от 31.07.2025 № 351-ФЗ.

Кроме того, работающие организаторы исследований товарных рынков должны подтвердить соответствие новым требованиям до 15 мая 2026 года.

