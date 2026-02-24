👓 Какие изменения с марта 2026 года: обзор для бухгалтера

С 1 марта 2026 года

Справка об инвалидности станет электронной

С 01.03.2026 справка об установлении инвалидности станет электронной и будет доступна гражданам на портале Госуслуг: новость.

Повышение пенсий

Бессрочную надбавку получат все пенсионеры, которым в феврале 2026 исполнилось 80 лет. С марта они начнут получать двойную фиксированную выплату — 19 169,38 руб. с учетом январской индексации на 7,6%. Если пенсионер получил в феврале первую группу инвалидности, ему тоже сделают перерасчет фиксированной выплаты — она будет в двойном размере (+9 584,69 руб.).

У инвалидов будет больше возможностей получить работу

Регионы получили право устанавливать квоты приема на работу инвалидов во всех видах обособленных подразделений работодателей, а не только для представительств и филиалов: новость.

Меняются правила расчета платы за НВОС

Добавили положения о расчете платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении и складировании искусственных грунтов, признанных отходами: новость.

Ужесточили требования к рекламе энергетиков

Реклама энергетических напитков должна транслироваться с предупреждением о вреде чрезмерного употребления, креатив не должен быть направлен на несовершеннолетних: новость.

Новая обязанность по сделкам с рыбной продукцией

Обязали информировать биржу о сделках с рыбной продукцией от 10 тонн: подробности.

Вывески, указатели, таблички нужно перевести на русский язык

С 1 марта 2026 вступит в силу закон от 24.06.2025 № 168-ФЗ о защите русского языка в публичном пространстве: какие последствия. Но есть нюансы, если название зарегистрировано в Роспатенте. Какие иностранные слова можно не убирать с вывесок с 1 марта 2026 — см. новость.

Запрет списывать деньги за онлайн-подписки без согласия

Списывать деньги за онлайн-подписку с карт, которые пользователь отвязал от личного кабинета, больше не будут: новость.

Сервисы с платными подписками будут присылать уведомления о предстоящих списаниях

В уведомлениях укажут дату списания и как отказаться от платной подписки, если она уже не нужна: новость.

Для некоторых предприятий и ИП прогноз плохой погоды станет бесплатным

Общую информацию о неблагоприятных метеоусловиях будут предоставлять бесплатно: новость.

Ужесточение перевода сельхозземель в другие категории

Регионы смогут менять категорию сельскохозяйственных земель только после согласования с федеральным Минсельхозом. И стало меньше оснований для перевода из с/х земель. См. подробности.

Начало маркировки импортного алкоголя в РФ

Маркировка алкоголя федеральными специальными марками с 1 марта 2026 будет на территории РФ, а не на складах за границей: новость.

Вступает в силу закон о локализации машин в такси

Чтобы внести автомобиль в реестр такси, нужно, чтобы он набрал необходимое число баллов локализации: подробнее. Будет переходный период. Закон подписал Президент. Полный перечень автомобилей для работы в такси готов.

Новый порядок направления работников на психиатрическое освидетельствование

Направление на освидетельствование будет давать работодатель, если при обязательном периодическом медосмотре у работника выявили признаки психического расстройства: новость.

Новый срок оплаты услуг ЖКХ

Крайний срок оплаты коммунальных услуг перенесли с 10-го на 15-е число, привязав к зарплатному дню: подробности.

У многоквартирных домов появятся электронные паспорта, а БТИ останутся

Уточнен перечень сведений, размещаемых в ГИС ЖКХ: новость.

Новый регламент работы с тяжестями несовершеннолетними

Вступит в силу новый приказ Минтруда, а нормативы остаются те же.

Меняется расчет алиментов при начислении единого пособия

Если алименты не оформлены через суд, при расчете доходов будут учитываться условные суммы с опорой на среднюю зарплату по региону за предыдущий год по данным Росстата: новость.

Новый подход к госрегистрации НКО

С 1 марта 2026 начнет действовать реестровая модель учета некоммерческих организаций: новость.

Получить лицензию на продажу алкоголя станет быстрее

Срок рассмотрения заявлений сокращен с 30 календарных до 15 рабочих дней. Продлить можно будет не более чем на 25 рабочих дней (вместо 30). Также сокращен список документов для получения лицензии на розничную продажу алкогольной продукции и розничную продажи спиртного в общепите. См. подробнее. Такой закон принят.

Новые требования к рекламе азартных игр

Ее будет нужно маркировать сообщением о вреде жизни и здоровью, а выигрыш не гарантирован: новость.

Вводится обязательная отработка врачей

С 01.03.2026 выпускники бюджетных мест медвузов будут отрабатывать в муниципальных и государственных больницах: подробности.

Больше компаний смогут не подавать консолидированную отчетность

Компании, входящие в группу, смогут не дублировать консолидированную финотчетность при соблюдении условий.

Начало снижения скидок в системе «Платон»

С 1 марта 2026 начнут снижать скидки к тарифу — изменение понижающего коэффициента с 0,51 до 0,75, а с 1 февраля 2028 года отменят совсем: новость.

С 1 марта 2026 больше кадровых сведений станет гостайной

Указ Президента к государственной тайне отнес сведения о численности забронированных граждан РФ, в том числе в обычных организациях, а также мобилизационных мощностях: новость.

Услуги в сфере внутреннего туризма будут подчиняться своим правилам

В законе появится понятие «туристский продукт», а также у продавца пакета услуг будет полная ответственность за их предоставление: новость.

Кредиторы станут за 1 минуту получать сведения о доходах заемщиков

Чтобы кредиторы при выдаче займов опирались только на реальную информацию о доходах клиентов, ЦБ даст им доступ к «Цифровому профилю», где в течение 1 минуты можно получить информацию от ФНС, Минтруда и Соцфонда: новость.

Сайты с табачной продукцией будут блокировать без суда

С 1 марта 2026 вступит в силу закон о внесудебной блокировке сайтов с онлайн-продажей табачной и никотинсодержащей продукции: детали.

Минпросвещения утвердило новые программы обучения в автошколах

Они смогут дистанционно преподавать часть теории с использованием специализированного софта, фиксирующего посещаемость и успеваемость студентов, а также содержащего сервисы дистанционного взаимодействия преподавателя с учеником.

Новые правила увольнения иностранных работников

Работодатель сможет уволить, если регион ввел ограничения по их числу: подробности.

Новые требования МЧС к программам обучения

С 1 марта 2026 вступают в силу новые требования МЧС к дополнительным профессиональным программам обучения по пожарной безопасности и к ответственным за пожарную безопасность.

Новые требования к декларации пожарной безопасности

Теперь ее подают только через Госуслуги + заверить квалифицированной ЭП. Но можно неквалифицированной, если по доверенности направляет физлицо, есть условия (федеральный закон от 31.07.2025 № 304-ФЗ).

Новые правила работы с системой «Честный знак»

Есть новые требования к регистрации (новые основания для отказа), карточкам товаров (теперь обязательно указывать сведения о разрешительных документах либо об отсутствии требований) и выводу из оборота товаров легкой промышленности (постановление кабмина от 29.12.2025 № 2192). До 1 апреля 2026 производители из РФ, зарегистрированные до 01.03.2026, обязаны внести в систему сведения о КПП и местах деятельности. Отказы во вводе в оборот с 1 марта 2026: для РФ — при отсутствии разрешительного документа в реестре или его некорректном статусе;

для ЕАЭС — при недействительном, приостановленном или прекращенном документе.

Изменения в правила авиаперевозок

Электронный посадочный талон официально приравнен к бумажному. Также вводится регламент, если номер выхода на посадку неизвестен заранее. При задержке рейса и в ряде случаев перевозчик бесплатно организует выдачу пассажирам питьевой воды. Уточнен список ситуаций, когда отказ пассажира от перевозки признают вынужденным. При бронировании билета перевозчик или его агент сообщит пассажиру, в частности, как перевозят детей до 2 лет без отдельных мест для них, как пассажиру изменить договор и сколько за это заплатить, как уведомить перевозчика об отказе от перелета, например из-за болезни (приказ Минтранса России от 15.10.2025 № 341).

Новое требование к договорам поставки

С 01.03.2026 считаются недействительными условия об ответственности за полную или частичную непоставку продуктов в количестве более согласованного сторонами (федеральный закон от 23.05.2025 № 120-ФЗ).

Повышение статуса реестра экспедиторов и новые правила работы с ним

Чтобы быть в реестре, нужно направить уведомление о транспортно-экспедиционной деятельности через Госуслуги в орган, который определит кабмин. За работу без включения в реестр — штраф (федеральные законы от 07.06.2025 № 140-ФЗ, от 31.07.2025 № 281-ФЗ).

Новые требования к проверке грузов при транспортной экспедиции

Федеральный закон от 07.06.2025 № 140-ФЗ и постановление Правительства от 18.11.2025 № 1828 утвердили правила и перечень мер по выявлению в принятом грузе предметов и веществ, которые ограничены в обороте (этиловый спирт, драгметаллы и пр.) или изъяты из него (контрафакт, товары без маркировки и др.). Экспедиторов обязали выявлять такие предметы и вещества + принимать соответствующие оргмеры.

Регламент инфообмена банков со следствием

Вступят в силу Правила предоставления кредитной организацией сведений через единую систему межведомственного электронного взаимодействия по запросу органа, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности РФ (постановление Правительства от 30.08.2025 № 1344).

Новые правила бронирования и проживания в гостиницах, хостелах, кемпингах, базах отдыха

Начинают действовать единые Правила предоставления гостиничных услуг и услуг иных средств размещения в РФ: постановление Правительства от 27.11.2025 № 1912. Теперь туристы могут вернуть полную предоплату при отмене бронирования до дня заезда. Кроме того, в договоре оказания гостиничных услуг должны быть сведения о бронировании — условия и сроки его отмены, а также возврата денег. Негарантированного бронирования больше нет. В целом остальные нормы перешли из прежнего регламента.

Новые требования к отчету об управлении МКД

Приказ Минстроя от 20.11.2025 № 728/пр утвердил перечень сведений, обязательных для отражения в отчете о деятельности по управлению многоквартирным домом, и форму отчета.

Усложнили получение микрозайма

Микрофинансовые компании обязаны идентифицировать заемщиков по биометрии при выдаче средств онлайн. Если на момент подачи заявки у потенциального клиента не сдана биометрия определенного вида, МФО не сможет выдать ему деньги.

Подтверждение из ЕГАИС

Законность изготовления и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции теперь подтверждают в том числе заявки о фиксации информации в ЕГАИС — со сведениями о товаре, производителе, поставщике и покупателе. Для маркируемых пива, сидра, пуаре и т. д. цифровым подтверждением будут не заявки, а УПД (постановление Правительства РФ от 28.11.2025 № 1944).

Больше оснований проведения внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий в ЖКХ

Это закрепило постановление Правительства от 10.09.2025 № 1400. Касаются в том числе профилактических визитов, осмотров и др. При лицензионном контроле управления МКД будут использовать специальное мобильное приложение. К грубым нарушениям отнесли признанный или подтвержденный судебным актом долг перед региональным оператором по обращению с ТКО. Изменили периодичность плановых контрольных (надзорных) мероприятий: одно в 2 года либо один обязательный профилактический визит в год. В ходе инспекционного визита смогут провести инструментальное обследование, а в ходе выездной проверки — истребовать документы.

Минимальные цены на ряд табачной продукции

На табачную продукцию (кроме сигарет и папирос) введут минимальные цены. В частности, одна сигара — минимум 814 руб., а 1 кг табака для кальяна при фасовке в упаковки до 25 гр. – 4 427 руб.

Новые ограничения при исследовании товарных рынков

По общему правилу российские компании с иностранной долей участия более 20% не смогут обрабатывать или изучать структуру товарных рынков в РФ. Запрет вводится и для инофирм. Сделка с таким контрагентом ничтожна (федеральный закон от 31.07.2025 № 351-ФЗ).

Больше информации в реестрах строительных СРО