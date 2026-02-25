Предпринимателям выплатили долги по госконтрактам на 855 млн рублей

На сайте ФАС хотят создать отдельный сервис для приема жалоб от малого и среднего бизнеса на отсутствие платежей по госконтрактам.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) добилась выплаты задолженности субъектам малого и среднего предпринимательства по контрактам по 223-ФЗ. Общая сумма выплат составила 855 млн рублей.

С 2024 года Корпорация МСП направила в ФАС 194 обращения о неоплате по договорам, заключенным с представителями малого бизнеса. Антимонопольная служба вынесла постановления о назначении наказаний по 72 фактам нарушений. Материалы по 104 обращениям еще в производстве, а по 18 заявлениям отказали в возбуждении дел из-за истечения сроков давности.

«Также с 2022 года служба вынесла 1 481 постановление о назначении наказания в виде предупреждения и 703 штрафа за нарушения сроков оплаты по договорам в рамках 223-ФЗ на сумму 28,5 млн рублей», — сказано на сайте ФАС.

Ведомство реагирует на нарушения сроков оплаты договоров и привлекает виновных к ответственности. Чтобы упростить взаимодействие, на сайте появится отдельный сервис для приема таких жалоб.