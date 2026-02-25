Работники Почты России пройдут переподготовку для продажи медикаментов
Сотрудники Почты России будут должны пройти переобучение, чтобы продавать лекарства, а самим отделениям придется получить лицензию.
Минздрав определил список из 132 лекарств, которые будет можно купить на Почте России. Это смогут сделать жители поселений, где нет аптек.
«Ключевой момент — все-таки отпуск лекарств должен идти при поддержке фармацевта, но, когда альтернативы отсутствуют, мы считаем допустимым задействовать Почту России», — сказал замминистра здравоохранения Сергей Глаголев.
В основном продавать будут лекарства от всех распространенных болезней, которые не требуют выписки рецепта. Сложные медикаменты, которые требуют особых условий хранения, не попали в перечень.
Также Сергей Глаголев заявил, что аналогичный порядок не будут вводить для пунктов выдачи заказов маркетплейсов, которые работают без фармацевтической лицензии.
Просто работает и не мешает жить. Лучше, чем у большинства банковских эквайрингов. Сижу на пейберст не первый месяц, ни разу в тех поддержку даже не писал, все как по маслу , думаю подключить его как основную платформу