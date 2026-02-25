Весенняя школа моб
Работники Почты России пройдут переподготовку для продажи медикаментов

Через Почту России будет можно купить 132 лекарственных препарата, однако чтобы их выдавать, сотрудникам отделений придется пройти переподготовку.

Сотрудники Почты России будут должны пройти переобучение, чтобы продавать лекарства, а самим отделениям придется получить лицензию.

Минздрав определил список из 132 лекарств, которые будет можно купить на Почте России. Это смогут сделать жители поселений, где нет аптек.

«Ключевой момент — все-таки отпуск лекарств должен идти при поддержке фармацевта, но, когда альтернативы отсутствуют, мы считаем допустимым задействовать Почту России», — сказал замминистра здравоохранения Сергей Глаголев.

В основном продавать будут лекарства от всех распространенных болезней, которые не требуют выписки рецепта. Сложные медикаменты, которые требуют особых условий хранения, не попали в перечень.

Также Сергей Глаголев заявил, что аналогичный порядок не будут вводить для пунктов выдачи заказов маркетплейсов, которые работают без фармацевтической лицензии.

