Через Почту России будет можно купить 132 лекарственных препарата, однако чтобы их выдавать, сотрудникам отделений придется пройти переподготовку.

Сотрудники Почты России будут должны пройти переобучение, чтобы продавать лекарства, а самим отделениям придется получить лицензию.

Минздрав определил список из 132 лекарств, которые будет можно купить на Почте России. Это смогут сделать жители поселений, где нет аптек.

«Ключевой момент — все-таки отпуск лекарств должен идти при поддержке фармацевта, но, когда альтернативы отсутствуют, мы считаем допустимым задействовать Почту России», — сказал замминистра здравоохранения Сергей Глаголев.

В основном продавать будут лекарства от всех распространенных болезней, которые не требуют выписки рецепта. Сложные медикаменты, которые требуют особых условий хранения, не попали в перечень.

Также Сергей Глаголев заявил, что аналогичный порядок не будут вводить для пунктов выдачи заказов маркетплейсов, которые работают без фармацевтической лицензии.