Депутаты хотят защитить россиян от некачественной психологической помощи

Чтобы защитить получателей психологической помощи от некачественных услуг и мошенников, депутаты предлагают закрепить в законе требования к консультантам, а в случае нарушения привлекать их к ответственности.

24 февраля 2026 года депутаты внесли в Госдуму законопроект о защите россиян от некачественных психологических услуг и мошенников в сфере психологии.

Как отмечают авторы инициативы, сейчас есть много курсов и программ дополнительного профессионального образования, которые обещают быстро сделать психолога из представителя другой профессии или даже из вчерашнего школьника.

В условиях высокого спроса на психологов повышается вероятность попасть к специалисту низкого уровня или даже мошеннику, поэтому депутаты на законодательном уровне хотят определить основные понятия в психологической сфере.

Это такие термины: «психологическая помощь», «психологическая поддержка», «психолог-консультант», «аккредитованный психолог-консультант», «психологическая тайна», «получатель психологической помощи», «супервизия», «интервизия» и другие.

В законе укажут требования, которые предъявляются к психологам-консультантам, в том числе по образованию, их права и обязанности, права и обязанности получателей психологической помощи. Также документ заложит основы саморегулирования деятельности частнопрактикующих психологов-консультантов.

«Предлагаемые нормы могут стать основой для последующего установления юридической ответственности за незаконную психологическую помощь», — сказано в пояснительной записке.

Законопроект не будет распространяться на психологов, которые работают в государственных и муниципальных органах и подведомственных им организациях. Их деятельность уже урегулирована многочисленными нормативными актами соответствующих ведомств.

Если проект примут, он вступит в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.