Россияне делают около 6 онлайн-покупок в месяц. Почти 60% учитывают рекламные предложения

7% россиян ежедневно покупают на маркетплейсах, а вообще не покупают в интернете только 2%.

Онлайн-шопинг стал привычкой россиян, узнали сервисы Авито Работа и Авито Реклама.

Как часто люди покупают на интернет-площадках:

7% — каждый день;

24% — несколько раз в неделю ;

15% — раз в неделю;

26% — несколько раз в месяц;

10% — раз в месяц;

2% — вообще не покупают в интернете.

При этом молодежь 18-24 лет чаще покупает ежедневно (12%), а среди аудитории старше 65 лет таких только 2%.

Женщины чаще мужчин покупают несколько раз в неделю.

Также назвали любимое время для онлайн-покупок:

43% — покупают в любое время , без привязки;

39% — вечером из дома;

17% — в выходные;

10% — в перерывах на работе или учебе;

5% — сразу после работы или учебы.

При покупках россияне так учитывают интернет-рекламу:

9% — назвали ее одним из ключевых факторов;

20% — воспринимают как дополнительный ориентир;

33% — иногда ориентируются на рекламные предложения;

38% — не учитывают рекламу.

«Онлайн-реклама сегодня влияет не только на узнаваемость бренда, но и на сам момент выбора. Большинство респондентов учитывают ее при принятии решения, а для части аудитории она является ключевым фактором», — считает директор Авито Рекламы Яков Пейсахзон.

То есть рекламное сообщение воспринимается не как фон, а как элемент сравнения предложений и условий покупки, уточнил он.

