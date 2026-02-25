Россияне делают около 6 онлайн-покупок в месяц. Почти 60% учитывают рекламные предложения
Онлайн-шопинг стал привычкой россиян, узнали сервисы Авито Работа и Авито Реклама.
Как часто люди покупают на интернет-площадках:
7% — каждый день;
24% — несколько раз в неделю;
15% — раз в неделю;
26% — несколько раз в месяц;
10% — раз в месяц;
2% — вообще не покупают в интернете.
При этом молодежь 18-24 лет чаще покупает ежедневно (12%), а среди аудитории старше 65 лет таких только 2%.
Женщины чаще мужчин покупают несколько раз в неделю.
Также назвали любимое время для онлайн-покупок:
43% — покупают в любое время, без привязки;
39% — вечером из дома;
17% — в выходные;
10% — в перерывах на работе или учебе;
5% — сразу после работы или учебы.
При покупках россияне так учитывают интернет-рекламу:
9% — назвали ее одним из ключевых факторов;
20% — воспринимают как дополнительный ориентир;
33% — иногда ориентируются на рекламные предложения;
38% — не учитывают рекламу.
«Онлайн-реклама сегодня влияет не только на узнаваемость бренда, но и на сам момент выбора. Большинство респондентов учитывают ее при принятии решения, а для части аудитории она является ключевым фактором», — считает директор Авито Рекламы Яков Пейсахзон.
То есть рекламное сообщение воспринимается не как фон, а как элемент сравнения предложений и условий покупки, уточнил он.
